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Renault Sandero – модель с наилучшей остаточной стоимостью в сегменте В

Renault Sandero – модель с наилучшей остаточной стоимостью в сегменте В

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование «Residual value – 2019» и выяснили, какие автомобили сегмента В лучше сохраняют свою стоимость после трех лет с момента покупки.

Так, лидером здесь является хэтчбек Renault Sandero, индекс остаточной стоимости которого равен 85,51%. Совсем немного ему уступает Hyundai Solaris с результатом 85,17%. Замыкает тройку лидеров в В-сегменте KIA Rio, чей показатель составил 84,49%.

Напомним, что более подробная информация о проведенном исследовании содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили residual value модели-лидеры b-класс hyundai hyundai solaris kia kia rio renault renault sandero

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