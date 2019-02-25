Минпромторг возобновляет программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

С 1 марта на российском авторынке будут возобновлены такие хорошо зарекомендовавшие себя программы господдержки, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сегодня днем говорилось во время рабочей встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Мантурова, объем бюджетных ассигнований, связанных с запуском этих программ, в правительстве согласован. «Рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», - отметил глава ведомства.

По данным Минпромторга РФ, с помощью госпрограмм стимулирования спроса на автомобили в 2018 году было реализовано 134,8 тыс. автомобилей. Из них 99,5 тыс. - по программе льготного кредитования (Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), по программе льготного лизинга было реализовано 24,15 тыс. автомобилей, и еще 11,2 тыс. машин - по различным программам закупок, в том числе школьных автобусов (2,7 тыс. штук), машин скорой помощи (1780 штук), газомоторной техники (6,1 тыс. штук). В целом на различные программы поддержки спроса в автопроме в 2018 году Минпромторгом было направлено 31,9 млрд рублей.

Ранее «АВТОСТАТ» уже сообщал, что на 2019 год господдержка правительства запланирована в более скромных объемах. На программы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» Минпромторг РФ в 2019 году запланировал выделить в 3 раза меньше средств, чем в 2018-м (3 млрд руб. против 9,2 млрд руб.). Эти предполагаемые цифры 20 февраля на форуме автобизнеса «ForAuto-2019» озвучил представитель Минпромторга (начальник отдела анализа мониторинга рынков, учета и управления РИД Департамента автомобильной промышленности и ж/д машиностроения) Владимир Костюченков. Сокращение объемов господдержки ожидается и по ряду других направлений.