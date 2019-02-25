ТОП-10 самых продаваемых корейских автомобилей в РФ

В 2018 году россияне приобрели 406,6 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов, что на 20% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», практически весь этот объем приходится на две марки – KIA и Hyundai, которые суммарно занимают 24% российского рынка.

Лидером продаж среди корейских автомобилей по-прежнему является KIA Rio, который в минувшем году стал еще и самой продаваемой иномаркой в РФ. Объем реализации этой модели составил 100,1 тыс. единиц, показав рост на 4%. С большим отставанием от лидера, на второй и третьей строчках рейтинга находятся автомобили Hyundai – кроссовер Creta (67,6 тыс. шт.; +22%) и седан Solaris (65,6 тыс. шт.; -4%).

Далее следуют кроссоверы KIA Sportage (32,7 тыс. шт.; +33%) и Hyundai Tucson (23 тыс. шт.; +92%). В ТОП-10 самых продаваемых корейских автомобилей в России по итогам 2018 года попали еще пять моделей KIA: Optima (20,8 тыс. шт.; +62%), Ceed (20,7 тыс. шт.; +36%), Soul (17 тыс. шт.; +60%), Cerato (11,1 тыс. шт.; +64%) и Sorento Prime (9,7 тыс. шт.; +64%).

Также эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных у россиян новых легковых машин американских марок, узнать о которых можно здесь.