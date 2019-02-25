Рассекречены новые подробности о рестайлинговой LADA Vesta

АВТОВАЗ активно работает над проектом LADA Vesta Facelift (FL). По предварительным данным, в Научно-техническом центре (НТЦ) завода уже собрано четыре экземпляра LADA Vesta, на рестайлинговые машины нанесли маскировочную плёнку, их ждут дорожные тесты, пишет "Российская газета".

Одновременно с новой информацией в паблике LADA Vesta появились фотографии элементов рестайлинговой модели. На одном снимке можно увидеть новое более обтекаемое боковое зеркало, с иным креплением и электроприводом складывания, а на другом можно разглядеть обновленный блок управления стеклоподъемниками с авторежимом.

Кроме того, предполагается, что LADA Vesta получит свежий экстерьер - новые бампера, фары и фонари, решетку радиатора, крышку багажника иной формы, а также диски с измененным дизайном, при этом боковая часть кузова должна остаться прежней. Форсунки стеклоомывателя (поначалу окрашивались в цвет, позже их перестали красить) "переедут" с капота на "жабо" автомобиля, при этом LADA Vesta Sport уже получила данное обновление.

У LADA Vesta появится и абсолютно другой интерьер с полностью новой передней панелью, дверными картами и центральным тоннелем пола. Особенностью салона станет огромный "парящий" планшет мультимедийной системы, который объединен с блоком климатической установки. В нижней части центральной консоли будет предусмотрена большая ниша для смартфона (станет доступна опция беспроводной зарядки). Изменят дизайн рычага механической коробки, а возле закрытой секции с подстаканниками, как на автомобилях классом выше, будет кнопка электронного ручника и, предположительно, шайба-селектора выбора режима движения LADA Ride Select. Сиденья и подлокотник останутся прежними, зато руль изменится по дизайну и станет меньшего диаметра, будет комбинация приборов с двумя колодцами и большим дисплеем бортового компьютера. Поменяется также форма дефлекторов, ручек открывания дверей и декоративных элементов.

Шасси изменений претерпеть не должно, хотя с рестайлингом LADA Vesta могут перевести на платформу В0, альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Схема такая же, как на LADA XRAY Cross, где модель совместила в себе элементы конструкции от LADA Vesta и платформы B0. В передней подвеске применена независимая подвеска (аналогичная использованной на Vesta) со стойками McPherson, L-образными "вестовскими" рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, а на задней "логановская" полузависимая балка. Также LADA XRAY Cross получил усиленный подрамник и электроусилитель рулевого управления.

Появление рестайлинговой Lada Vesta запланировано на конец 2019 года, но вполне возможно, что АВТОВАЗ перенесет выход новинки на 2020 год. Напомним, в конце 2019 года на Vesta начнут ставить связку "ниссановского" двигателя HR16 (1.6 л., 114 л.с.) с японским вариатором (CVT) Jatco JF015E.

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