Депутаты предложили ввести штрафы за незаконную эвакуацию транспортных средств

В пояснительной записке к законопроекту, переданному сегодня в Государственную думу, предлагается внести изменения в статьи административного Кодекса РФ, в которых говорится о правилах эвакуации автомобилей.

Так, например, в главу 19 КоАП депутаты предлагают включить новый пункт. Он касается должностных лиц, принимающих решение о задержании транспортного средства. Часто сотрудники, уполномоченные совершать эвакуацию автомобиля, делают это без оформления протокола или с нарушением других правил эвакуации. В таких случаях предлагается наказывать нарушителей рублем: должностных лиц, принимающих решение об эвакуации, предлагается штрафовать в размере от 30 до 50 тысяч рублей, работников, выполняющих такое заведомо неверное распоряжение – от 5 до 50 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты пишут следующее: «… имеет место ситуация, когда… установленная КоАП РФ мера обеспечения преследует не закрепленную цель пресечения правонарушений, а становится способом легкого заработка. Задержание транспортного средства превратилось в хорошо налаженный и довольно прибыльный бизнес, который имеет цель зарабатывания денег на факте совершения административного правонарушения. При этом анализ ситуации показывает, что в подавляющем большинстве случаев основанием для задержания транспортных средств являются нарушения правил парковки, остановки и стоянки, а задержание транспортных средств чаще всего осуществляется не там, где они действительно создают препятствия движению, а в определенных «хлебных» местах, где мало парковочных мест и большое количество людей (государственные и муниципальные учреждения, учреждения здравоохранения, образования и т.д.)».

Часто автомобили забирают с места стоянки без составления протокола, лишь по устному распоряжению должностного лица, а протокол составляется позже, задним числом. Либо протокол в отсутствие водителя составляется без понятых и без видеозаписи. При этом водители эвакуированного транспортного средства теряют много времени и сил на обжалование принятого и по форме исполнения – незаконного решения. Даже если им удается доказать свою правоту и неправомерность произведенных действий – ответственности за нарушения никто не несет.

Кроме того, инициативная группа настаивает на том, чтобы эвакуация автомобиля, нарушившего правила остановки, стоянки, парковки, закрепленные ПДД, - была прекращена, если водитель этого транспортного средства может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого автомобиля. Это потребует внести поправки в статью 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.