Новый Mercedes Sprinter с полным приводом доступен для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на малотоннажные автомобили Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения с полным приводом. Стартовая цена для фургона со стандартной колесной базой составляет от 3 млн 759 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Подключение полного привода осуществляется при работающем двигателе с помощью переключателя на приборной панели, когда автомобиль стоит на месте, либо на низких скоростях до 10 км/ч. В этом случае крутящий момент на Sprinter 4x4 распределяется между передней и задней осями в соотношении 35:65.

Электронная система регулировки тягового усилия 4ETS полностью интегрирована в электронную систему стабилизации Adaptive ESP и специально адаптирована к работе с полным приводом. При этом сохранились все составные функции электронной системы стабилизации Adaptive ESP – антиблокировочная система ABS, антипробуксовочная система ASR, электронная система распределения тормозного усилия EBV, система экстренного торможения BAS и противооткатная система AAS.

Особое значение ввиду разнообразия кузовных вариантов малотоннажного автомобиля Sprinter имеет устройство оценки массы загрузки и центра тяжести автомобиля (Load Adaptive Control, LAC). Так, адаптивная система ESP на основании характера движения автомобиля – например, в случае варианта со специальной надстройкой – регистрирует высокий центр тяжести и адаптирует свою регулирующую характеристику к имеющейся ситуации. Adaptive ESP особенно на бездорожье повышает тем самым степень безопасности, например, при проезде склонов с большим боковым уклоном автомобиля.

В качестве опции можно установить систему регулировки скорости при движении на спуске Downhill Speed Regulation (DSR) в сочетании с понижающей передачей. При езде под гору они постоянно обеспечивает выбранную заранее скорость. Это возможно благодаря взаимодействию двигателя, коробки передач и целенаправленному вмешательству в действие тормозной системы. DSR активируется при помощи кнопки на передней панели. А скорость регулируется с помощью клавиши-качели на рулевом колесе. В качестве опции Mercedes-Benz, помимо прочего, оснащает Sprinter 4x4 системой помощи при трогании на подъеме, что обеспечивает уверенное движение на заснеженных участках.

Полноприводный малотоннажный автомобиль по желанию клиента может оснащаться дополнительной пониженной передачей Low Range. Нажатием кнопки на стоящем автомобиле с работающим двигателем, активированной системой полного привода и выжатым сцеплением или рычагом селектора АКП в положении “N”, она снижает передаточное отношение на 42%. Соответственно снижается максимальная скорость на отдельных передачах. Одновременно возрастает тяга. На Sprinter 4x4 по бездорожью можно ехать только в режиме, щадящем сцепление и предвосхищающем потенциально опасные ситуации на небольших скоростях. Использование понижающей передачи рекомендуется при частом маневрировании для снижения нагрузки на сцепление, при экстремальных подъемах и уклонах в гористой местности, а также при поездках с полной загрузкой или при движении с прицепом по проселочной местности.

Новый Sprinter 4x4 получил увеличенный спереди на 155 мм и сзади на 135 мм дорожный просвет. Так, угол переднего свеса на Sprinter с допустимой полной массой 3,5 т составляет 26 градусов вместо 16 градусов на Sprinter с обычным задним приводом, а угол заднего свеса на фургоне с коротким свесом – 25 градусов (17 градусов). Продольный угол проходимости – что важно при проезде выпуклостей дорожного покрытия – на Sprinter 4x4 со стандартной колесной базой возрос с 14 градусов до 23 градусов. Остается добавить, что по сравнению с традиционным приводом масса Sprinter 4x4 увеличилась всего на 140 кг. Грузовое пространство осталось без изменений.