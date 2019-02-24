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25.02.19 Прочитали 623 раз

Ford Sollers представил новую версию фургона Ford Transit для инкассации

Ford Transit armoured lowroof 1200

Компания Ford Sollers расширяет линейку коммерческих автомобилей Ford Transit специального назначения. Для заказа стал доступен фургон для инкассации с уменьшенной до 2300 мм общей высотой, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Как отмечается, уменьшение высоты стандартного фургона (модификация L2H2) на 190 мм позволит инкассаторскому Ford Transit заезжать на большинство подземных парковок. Благодаря этому повысится безопасность перевозок за счет возможности размещения машины ближе к инкассируемому объекту, а также освободится место на уличных парковках и обочинах дорог.

Данная версия сохранила весь функционал стандартных Ford Transit для инкассации. Автомобиль может быть бронирован по второму и третьему классам, наиболее востребованным на рынке инкассаторских автомобилей. При этом производственные возможности позволяют комбинировать элементы защиты разных классов в конструкции одного автомобиля.

В качестве дополнительного оборудования на автомобиль инкассации могут быть установлены телеметрический комплекс, позволяющий удаленно отслеживать местонахождение и состояние автомобиля, система внутреннего и внешнего видеоконтроля (до 8 видеокамер с возможностью записи на встроенный жесткий диск), система пожаротушения, централизованная система закрывания дверей, специальная климатическая установка, бойницы, крепления для оружия.

Инкассаторские фургоны на базе Ford Transit можно заказать с передним или полным приводом, мощность турбодизельного двигателя составляет 125 л.с. Переоснащение автомобилей осуществляется сертифицированными кузовостроителями. Цена инкассаторских автомобилей на базе Ford Transit определяется на основе согласованной с каждым заказчиком внутренней планировки и оснащения специальным оборудованием.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи Ford Transit выросли на 34% и составили 12855 автомобилей. Значительную долю спроса обеспечили заказы специальных модификаций, которые в прошедшем году выросли на 44%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили спецавтомобили ford ford sollers ford transit

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