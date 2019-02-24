Мировой авторынок в январе снизился на 8,2% до 7 млн 288 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 162 тыс. машин, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в январе было реализовано 2 млн 359 тыс. машин (-16%). Как отмечается, китайский авторынок показывает отрицательную динамику седьмой месяц подряд на фоне торможения экономического роста. При этом январское падение спроса стало крупнейшим за данный период, несмотря на то, что дилеры предлагали скидки в преддверии празднования Нового года по лунному календарю.

Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 126 тыс. машин (-2,4%). Автомобильные рынки стран Западной Европы продолжили падение – в январе на 4,4% до 1 млн 253 тыс. машин. При этом несмотря на низкий старт европейского авторынка в 2019 году, январский результат оказался вторым по величине начиная с 2009 года.

Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 253,5 тыс. единиц – на 8,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что из-за повышения НДС с января 2019 года спрос на новые автомобили в России был смещен на четвертый квартал прошлого года, в связи с чем российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%.

В Южной Америке местные дилеры продали 248,8 тыс. автомобилей, что на 14,7% меньше, чем в январе прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (403,1 тыс. шт., +2%), Корею (133 тыс. шт., +1,2%) и Канаду (111,2 тыс. шт., -5%).