Стали известны подробности о возвращении Opel в Россию

Возвращение Opel в Россию должно состояться в этом году и начнется с коммерческих моделей – перелицованных версий фургонов Peugeot и Citroen. Это связано с тем, что одним из условий продажи марки PSA был запрет на производство в России автомобилей на платформах General Motors.

По данным издания «Авторевю», первыми российскими «Опелями» станут минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro. По сути, это Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, но с другими эмблемами и декором экстерьера и интерьера. Вывод на рынок сначала коммерческих моделей продиктован еще и допуском PSA к программам госзакупок.

Одновременно в России могут представить кроссоверы Opel Crossland X и Opel Grandland X. Первый построен на платформе PF1, второй – EMP2, и ограничений на их локализацию договор с General Motors не накладывает. Однако нынешних Astra, Corsa, Mokka и Insignia ждать не стоит.

Некогда популярный в России Opel Corsa скоро сменит поколение, и новая модель уже будет построена на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), разработанной французской группой PSA Peugeot Citroen. По слухам, «Корсу» могут показать уже в начале марта на автосалоне в Женеве.

Напомним, московский офис PSA долго избегал комментариев на тему Opel, но в середине февраля управляющий директор Алексей Володин подтвердил, что компания прорабатывает план возвращения немецкого бренда. Причем Opel вернется и в роли локального производителя, с пропиской на заводе «ПСМА Рус» в Калуге: поставщики уже получают заказы на расширенную номенклатуру деталей.