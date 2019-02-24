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24.02.19 Прочитали 695 раз

Toyota Hilux имеет лучшую остаточную стоимость среди пикапов

Toyota Hilux имеет лучшую остаточную стоимость среди пикапов

Сохранность остаточной стоимости автомобиля

20.02.19

MS Excel (.xlsx)

35 400 руб.

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Согласно результатам исследования «Residual value – 2019», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в сегменте пикапов меньше всего теряет в цене Toyota Hilux. Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 90,25%.

Как отмечают эксперты агентства, Toyota Hilux в очередной раз подтвердил звание лидера по индексу остаточной стоимости среди пикапов. Второе место в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200, результат которого составил 82,88%. Замкнул тройку лидеров здесь УАЗ «Пикап» с показателем 70,54%.

Более подробная информация о проведенном исследовании и моделях-лидерах по индексу остаточной стоимости содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили residual value модели-лидеры сегмент pickup mitsubishi mitsubishi l200 toyota toyota hilux уаз уаз пикап

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