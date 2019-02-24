Toyota Hilux имеет лучшую остаточную стоимость среди пикапов

Согласно результатам исследования «Residual value – 2019», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в сегменте пикапов меньше всего теряет в цене Toyota Hilux. Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 90,25%.

Как отмечают эксперты агентства, Toyota Hilux в очередной раз подтвердил звание лидера по индексу остаточной стоимости среди пикапов. Второе место в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200, результат которого составил 82,88%. Замкнул тройку лидеров здесь УАЗ «Пикап» с показателем 70,54%.

Более подробная информация о проведенном исследовании и моделях-лидерах по индексу остаточной стоимости содержится в специально подготовленном пресс-релизе.