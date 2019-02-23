ТОП-10 моделей-лидеров российского автопарка

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что самой распространенной иномаркой в нашей стране стала KIA Rio. Между тем, в общем модельном рейтинге легкового автопарка она занимает только седьмое место.

Лидерство здесь по-прежнему сохраняет седан LADA 2107 – по состоянию на 1 января 2019 года в России числится 1 млн 729,4 тыс. «семерок». Второе место занимает еще один седан – LADA 2106, результат которого составил 1 млн 526,6 тыс. единиц. Замкнул тройку лидеров трехдверный внедорожник LADA 4x4, который зарегистрирован в количестве 1 млн 22,2 тыс. экземпляров.

Стоит отметить, что на начало нынешнего года только у трех этих автомобилей парк превосходит 1 млн единиц. Суммарно им принадлежит почти 10% всех легковых машин в России.

Показатели остальных моделей находятся ниже миллионной отметки, но следующие три позиции в рейтинге также занимают вазовские автомобили: LADA 2109 (849,2 тыс. шт.), LADA 2110 (828,9 тыс. шт.), LADA 2114 (772,8 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 наиболее распространенных в РФ моделей попали: KIA Rio (752 тыс. шт.), Hyundai Solaris (739,2 тыс. шт.), Ford Focus (737,2 тыс. шт.) и LADA 2105 (724,7 тыс. шт.).

Напомним также, что по состоянию на 1 января 2019 года в нашей стране насчитывалось 43,5 млн легковых автомобилей.