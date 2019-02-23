ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Реализация новых легковых автомобилей европейских марок в нашей стране по итогам 2018 года достигла 446,6 тыс единиц, показав рост на 11%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля таких машин на российском рынке составила 27%.

Лидером этого рейтинга в очередной раз стал седан Volkswagen Polo, продажи которого в прошлом году составили 59,5 тыс. экземпляров – на 22% больше, чем в 2017 году. Второе место принадлежит кроссоверу Renault Duster (41,4 тыс. шт.), реализация которого снизилась на 6%. Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, который разошелся тиражом в 35,1 тыс. единиц (+19%). Далее следуют кроссовер Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. шт.; +21%) и хэтчбек Renault Sandero (31,6 тыс. шт.; +4%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в РФ за 2018 год попали: Renault Logan (30,3 тыс. шт.; -1%), Renault Kaptur (30 тыс. шт.; -3%), Skoda Octavia (25 тыс. шт.;+10%), Skoda Kodiaq (16 тыс. шт.; рост в 7,8 раза) и Mercedes-Benz GLC (7,9 тыс. шт.; +18%).

Также совсем недавно эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных у россиян легковых моделей отечественных брендов, узнать о которых можно здесь.