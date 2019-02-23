Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России
  • 23.02.19 - 08:00

    ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 февраля

    Автомобильный рынок Канады в январе 2019 года

    Продажи автомобилей в Канаде по итогам января упали на 5,6%.

Вся аналитика

Инфографика

Какие увлечения у автовладельцев-мужчин в России?
  • 22.02.19

    Какие увлечения у автовладельцев-мужчин в России?
Все публикации

Видео

Выступление Сергея Целикова на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 27.03.17

    Выступление Сергея Целикова на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

23.02.19 Прочитали 1405 раз

ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Лидером этого рейтинга в очередной раз стал седан Volkswagen Polo

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

PDF, 66 стр.

26 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Реализация новых легковых автомобилей европейских марок в нашей стране по итогам 2018 года достигла 446,6 тыс единиц, показав рост на 11%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля таких машин на российском рынке составила 27%.

Лидером этого рейтинга в очередной раз стал седан Volkswagen Polo, продажи которого в прошлом году составили 59,5 тыс. экземпляров – на 22% больше, чем в 2017 году. Второе место принадлежит кроссоверу Renault Duster (41,4 тыс. шт.), реализация которого снизилась на 6%. Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, который разошелся тиражом в 35,1 тыс. единиц (+19%). Далее следуют кроссовер Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. шт.; +21%) и хэтчбек Renault Sandero (31,6 тыс. шт.; +4%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в РФ за 2018 год попали: Renault Logan (30,3 тыс. шт.; -1%), Renault Kaptur (30 тыс. шт.; -3%), Skoda Octavia (25 тыс. шт.;+10%), Skoda Kodiaq (16 тыс. шт.; рост в 7,8 раза) и Mercedes-Benz GLC (7,9 тыс. шт.; +18%).

Также совсем недавно эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных у россиян легковых моделей отечественных брендов, узнать о которых можно здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры европейские автомобили mercedes-benz mercedes-benz glc-class renault renault kaptur renault duster renault sandero renault logan skoda skoda kodiaq skoda octavia skoda rapid volkswagen volkswagen polo volkswagen tiguan

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Украинский авторынок в январе упал на 12%

вчера, 15:55

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Lexus RX – лидер рынка новых кроссоверов и внедорожников премиум-класса в России

13 февраля 2019

Вся инфографика