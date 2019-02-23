Петербургский завод Hyundai повышает производительность труда

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Российский завод Hyundai Motor стал первым предприятием компании, внедрившим технологию квадроштамповки в массовом производстве автомобилей. Использование квадроштамповки стало одним из инструментов повышения производительности предприятия. В результате в прошлом году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» установил абсолютный производственный рекорд за все 8 лет работы, выпустив 246,5 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба корейской компании.

Квадроштамповка – это одновременная штамповка четырех панелей. На российском заводе Hyundai Motor метод квадроштамповки применяется для производства внутренних панелей дверей. Он позволил существенно повысить производительность штамповочной линии, а также сократить издержки на производство за счет отказа от штамповки данного вида панелей на мощностях подрядных организаций.

Компания Hyundai Motor планирует дальнейшее развитие инновационной и научно-исследовательской деятельности в России. Так, в конце 2018 года завод подписал специальный инвестиционный контракт с правительством Санкт-Петербурга и правительством Российской Федерации. В рамках соглашения компания планирует модернизацию производственных мощностей, а также создание в Санкт-Петербурге собственного научно-исследовательского центра.  

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство инвестиции hyundai

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