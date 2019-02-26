Skoda Superb признан лидером по сохранности остаточной стоимости в сегменте D

Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» было проведено очередное (пятое ежегодное) исследование «Residual value – 2019» (сохранность остаточной стоимости автомобиля), в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей-лидеров в разбивке по рыночным сегментам в классе STANDART.

Согласно результатам исследования, среди массовых моделей в сегменте D* меньше всего теряет в цене лифтбек Skoda Superb. После трех лет с момента покупки этот автомобиль сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,01%. Напомним, что данная модель входит в пятерку самых распространенных лифтбэков в России.

Второе место в рейтинге «Residual value – 2019» в сегменте D занимает Mazda 6 с результатом 83,89%. Третьим стал седан KIA Optima, индекс остаточной стоимости которого составил 83,29%.

Более подробная информация о проведенном исследовании и моделях-лидерах по индексу остаточной стоимости содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

* По классификации «АВТОСТАТ» к сегменту D относятся пятиместные автомобили длиной от 4600 до 4850см.