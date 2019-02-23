Volkswagen Caddy – лидер по сохранности остаточной стоимости в сегменте MPV

Согласно результатам исследования «Residual value – 2019», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в сегменте MPV меньше всего теряет в цене Volkswagen Caddy. Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 87,37%.

Второе место в рейтинге «Residual value – 2019» среди минивэнов и компактвэнов занимает отечественная модель LADA Largus, индекс остаточной стоимости которой составил 82,06%. Замкнул тройку лидеров здесь KIA Soul с показателем 80,42%.

Более подробная информация о проведенном исследовании и моделях-лидерах по индексу остаточной стоимости содержится в специально подготовленном пресс-релизе.