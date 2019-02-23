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23.02.19 Прочитали 188 раз

Volkswagen Caddy – лидер по сохранности остаточной стоимости в сегменте MPV

Volkswagen Caddy – лидер по сохранности остаточной стоимости в сегменте MPV

Сохранность остаточной стоимости автомобиля

20.02.19

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Согласно результатам исследования «Residual value – 2019», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в сегменте MPV меньше всего теряет в цене Volkswagen Caddy. Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 87,37%.

Второе место в рейтинге «Residual value – 2019» среди минивэнов и компактвэнов занимает отечественная модель LADA Largus, индекс остаточной стоимости которой составил 82,06%. Замкнул тройку лидеров здесь KIA Soul с показателем 80,42%.

Более подробная информация о проведенном исследовании и моделях-лидерах по индексу остаточной стоимости содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили массовый сегмент residual value сегмент mpv kia kia soul lada lada largus volkswagen volkswagen caddy

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