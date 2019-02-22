Мировому авторынку прочат плохой год

Три крупных автопроизводителя - Toyota, General Motors (GM) и Daimler - дали мрачные прогнозы на 2019 год, отметив, в частности, отсутствие надежд на то, что ослабление продаж в Китае прекратится. На долю Toyota, GM и Daimler приходится порядка 20% глобальных продаж автомобилей, пишет агентство "Финмаркет".

Главный финансовый директор GM Дивья Сурьядевара заявила, что не видит сигналов улучшения ситуации на китайском рынке автомобилей. Она предупредила также, что повышение цен на сырье, связанное с торговым спором между США и Китаем, ухудшило результаты GM на 1 млрд долларов в прошлом году и ухудшит еще на 1 млрд в 2019 году.

Среди других автопроизводителей, ранее заявивших о негативных последствиях ослабления продаж в Китае, - Ford и Volkswagen.

Гендиректор Daimler Дитер Цетше, планирующий уйти в отставку в мае текущего года, заявил, что его компания готовит масштабную программу сокращения расходов. Daimler рассчитывает за счет этого высвободить денежные средства для инвестиций в новые технологии, в том числе в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей.

Тем временем Toyota понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2019 года, на 19%, до 1,87 трлн иен (17 млрд долларов).

Спад в автомобильном секторе происходит после нескольких лет мощного роста, и эти изменения уже привели к вынужденному закрытию предприятий по всему миру автопроизводителями, пытающимися адаптироваться к снижению спроса на модели, которые ранее были бестселлерами, главным образом, это машины с дизельными двигателями, пишет Financial Times.

Циклические спады деловой активности являются обычным делом для автомобильного сектора, однако в этот раз ситуация усугубляется необходимостью инвестировать в дорогостоящие новые технологии. В таких условиях многие автопроизводители вынуждены искать возможности для сотрудничества с конкурентами, чтобы разделить расходы на разработку технологий для электромобилей и самоуправляемых машин.

Индекс акций автомобильных компаний, торгующихся в США, упал на 16,5% с июня прошлого года, а аналогичный индикатор европейских компаний потерял 18% с мая.

Аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст ожидает, что 2019 год будет сложным для Daimler, которой необходимо "существенно увеличить производительность" подразделения Mercedes-Benz.

GM предупредила, что ожидает снижения прибыли от операций в Китае в этом году. GM стала одной из первых компаний сектора, объявивших о сокращении расходов, закрытии заводов в США и сокращении тысяч рабочих мест.