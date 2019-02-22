Как экономили российские автовладельцы в 2018 году?

В процессе подготовки маркетингового отчёта «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что 45% российских автовладельцев начали экономить на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля.

Как показали результаты опроса*, большинство (63,4%) респондентов в прошлом году решили экономить на автомойке, уменьшив количество посещений и отказавшись от дополнительных услуг. Также почти каждый второй отказался от ежедневного использования автомобиля, решив ездить на нем только по необходимости (44,4%) и сократив число поездок на дальние расстояния (40,8%). Ради экономии на штрафах 38,2% опрошенных стараются не нарушать ПДД или оплачивать нарушения со скидкой.

Оказывается, в целях экономии многие автовладельцы готовы рискнуть «здоровьем» двигателя или даже безопасностью машины. Так, каждый третий участник опроса в 2018 году перешел на более дешевый бензин, а каждый четвертый – отказался от платных парковок и гаражей. Более уверенные водители (22%) решили экономить на страховке (отказались от КАСКО и пр.). Еще 11,5% используют другие способы экономии.

Для более полной оценки финансового положения российских автовладельцев предлагаем обратить внимание на другие результаты исследования, представленные в отчете. Например, в нем содержится информация об цвеличении расходов на содержание транспортных средств, о планах эксплуатации имеющегося автомобиля и о покупке нового.

* В опросе приняли участие более 7 тыс. автовладельцев, у каждого была возможность выбрать несколько вариантов ответа