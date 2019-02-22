Украинский авторынок в январе упал на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в январе 2019 года составил 5,5 тыс. единиц, что на 12% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером украинского рынка остался Renault (в декабре 2018 года он также занимал первое место в марочном рейтинге). В первый месяц нанешнего года французский бренд реализовал 898 автомобилей (на 40% больше, чем год назад), заняв более 16% местного рынка. На второй строчке – японская Toyota, снизившая в январе продажи на 28% до 658 экземпляров. Эксперты отмечают, что обе марки в течение 2018 года постоянно лидировали и периодически менялись местами.

На третьем месте – еще одна японская марка, Nissan, с результатом 452 реализованных автомобиля (+3%), на четвертом – корейская KIA (394 шт.), продажи которой в январе выросли на 33%. Замыкает пятерку лидеров местного рынка чешская Skoda c показателем 342 автомобиля (-22%).

ТОП-5 самых популярных моделей в январе возглавили два представителя бренда Renault – Duster (330 шт.; +42%) и Logan (294 шт.; рост в 2,1 раза). Также сюда попали и три кроссовера: KIA Sportage (207 шт.; +21%), Hyundai Tucson (195 шт.; +48%) и Nissan Qashqai (181 шт.; -9%).