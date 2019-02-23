Subaru внедряет новые стандарты дилерских центров в России

Компания «Субару Мотор» объявила о начале кампании по ребрендингу дилерской сети, согласно новой концепции планировки и дизайна. Стандарты полностью отвечают тенденциям современного российского рынка, подчеркивая основную идею и суть бренда – «Создан инженерами», сообщает пресс-служба японской марки.

Первым участником проекта стал дилерский центр «Субару Центр Автозаводская» компании «У Сервис Санрайз». Шоу-рум площадью 758 кв. м получил новое зонирование, а принцип расстановки автомобилей в виде линейных форм призван увеличить свободное пространство и подчеркнуть преимущества технологий Subaru. Особое внимание уделялось цветам оформления помещения. В новой концепции основными цветами стали белый и синий, а поверхности из натурального дерева придают клиентской зоне особый уют. Также одним из новшеств стала возможность выбора формата общения клиента со специалистами дилерского центра – в общем пространстве шоу-рума или в более спокойной обстановке отдельных кабинетов. Освещение стало одним из главных акцентов новой концепции, здесь преобладают теплые тона и применяется принцип линейности расположения освещающих элементов.

Компания «Субару Мотор» планирует осуществить в текущем году обновление семи дилерских центров, расположенных в разных регионах России.

«В конце 2018 года мы анонсировали новые корпоративные стандарты нашей дилерской сети, в которых в основном затронута тема организации, оформления и дизайна шоу-рума. Пилотный проект обновления «Субару Центра на Автозаводской» полностью завершен и новый шоу-рум стал более светлым, удобным и комфортным для наших клиентов. Открытие новых дилерских предприятий, оформленных в соответствии с новыми стандартами, а также ребрендинг действующих дилерских центров, позволяют нам реализовывать планы по развитию бренда Subaru в России. Завершение перехода всей дилерской сети на новые корпоративные стандарты мы планируем на 2025 год», – заявил генеральный директор «Субару Мотор» Кисимото Есики.