Volvo представила внедорожник XC90 2020-го модельного года

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году на долю продаж внедорожника Volvo XC90 пришлось более 28%. Это соответствует 2,2 тыс. реализованных экземпляров, что на 7,5% меньше, чем в 2017 году. Впрочем, с выходом на рынок обновленной версии ситуация может улучшиться.

Точные сроки ее появления у дилеров пока не известны, но сегодня пресс-служба Volvo Cars сообщила, что производство обновленного полноразмерного внедорожника Volvo XC90 2020-го модельного года начнется в мае на заводе в шведском городе Торсланда. Также были раскрыты некоторые подробности об автомобиле.

Так, обновленный XC90 впервые предлагает своим клиентам передовую систему рекуперации кинетической энергии при торможении. В сочетании с линейкой существующих ДВС она образует новую интегрированную электрифицированную силовую установку с новым обозначением «В». Отмечается, что она обеспечивает на 15% более экономный расход топлива и минимизацию выхлопов в условиях реального дорожного движения.

Экстерьер Volvo XC90 претерпел косметические изменения, среди которых новые колесные диски, варианты окраски и обновленная решетка радиатора. Что касается интерьера, он остается без существенных изменений. Обновления коснулись разве что вариантов конфигурации салона, которых стало больше. К эксклюзивной четырехместной версии Excellence, а также уже известным пяти- и семиместным версиям, добавлена новейшая шестиместная конфигурация салона.

Передовые технологии и инновации, впервые представленные в других моделях 60-й и 90-й серий с 2015 по 2019 гг., теперь доступны и для XC90. В области активной безопасности автомобиль оснащается ассистентом подруливания при использовании как системы City Safety, так и системы мониторинга слепых зон (BLIS). City Safety с технологией автоматического торможения по-прежнему остается единственной системой на рынке, способной распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных.

Технология предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, впервые представленная на модели XC60, теперь также доступна и в ХС90. Система предупреждения о движении в поперечном направлении Cross Traffic Alert теперь дополнена функцией автоматического торможения.

В свое время XC90 стал первым автомобилем Volvo, совместимым с системой Apple Carplay. Теперь он совместим и с Android Auto. Информационно-развлекательная система Sensus за последние годы прошла череду обновлений, и XC90 оснащен ее самой современной версией. В зависимости от рынка, в XC90 может быть доступен сервис потокового проигрывания музыки Spotify.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», Volvo XC90 занимает второе место по популярности автомобилей шведского бренда в России. Внедорожник уступает только кроссоверу XC60, на долю которого приходится примерно каждый третий проданный автомобиль Volvo.