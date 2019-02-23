JAC готовит три новинки для российского рынка

Официальный дистрибьютор JAC Motors в России «Джак автомобиль» завершил сертификацию пикапа JAC T6, чьи продажи планируется начать в первой половине 2019 года. Кроме того, в этом году компания намерена завершить сертификацию кроссовера JAC S4, после чего автомобиль поступит в продажу. Сертификация автомобиля JAC S7 также должна завершится до конца 2019 года, а в продажу он поступит в 2020 году. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в компании «Джак автомобиль».

JAC T6 – классический рамный пикап с двухрядной кабиной. Автомобиль будет предложен с полным приводом и двумя типами рядных четырехцилиндровых силовых агрегатов экологического класса Евро 5. Бензиновый мотор с турбонаддувом рабочим объемом 2,0 л развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, 2,0-литровый турбодизель – 136 л.с. и 320 Нм соответственно. В трансмиссии на всех версиях пикапа JAC T6 используется механическая 6-ступенчатая коробка передач, имеющая различные передаточные числа в зависимости от типа двигателя. Привод на четыре колеса выполнен по классической схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Всего для JAC T6 предусмотрены три комплектации. Цены для российского рынка пока не определены и будут объявлены ближе к началу продаж в первой половине 2019 года. Уже в базовом исполнении пикап получит фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, иммобилайзер, задние парктроники, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов с шинами 245/65, электроприводы всех стекол и зеркал, рулевое колесо с кожаной отделкой, кондиционер, аудиосистему с CD и USB. В списке систем безопасности – ABS и EBD. В старших комплектациях помимо перечисленного оборудования будут доступны система помощи при подъеме (HHC), система стабилизации (ESC),система контроля тормозных усилий (TCS) и контроль давления в шинах (TPMS). Среди опций, улучшающих комфорт – бесключевой доступ, камера заднего вида, аудиосистема с функцией Bluetooth и 6 динамиками вместо четырех, кожаная отделка салона. Сертификацию прошли также модификации с задним приводом, но пока их реализация в России не запланирована.

Напомним, автомобили JAC собираются на производственных мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. В скором времени это предприятие войдет в состав компании JAC. Как отмечается, в связи с этим производство в Казахстане станет более выгодным для продвижения бренда JAC в СНГ.

«На сегодняшний день мы готовы к локализации деталей и комплектующих для автомобилей JAC, которые производятся в Казахстане. Стекла, аккумуляторы, шины – будут поставляться из России. Если мы увидим большой спрос на автомобили JAC в России, то мы готовы локализировать производство и на территории России», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в компании «Джак автомобиль».