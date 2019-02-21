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22.02.19 Прочитали 555 раз

ГАЗ передал автомобили скорой помощи «ГАЗель Next» и «Соболь» медучреждениям Нижегородской области

ГАЗ передал автомобили скорой помощи «ГАЗель Next» и «Соболь» медучреждениям Нижегородской области

Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Горьковский автозавод поставил 19 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Нижегородской области. 15 автомобилей «ГАЗель Next» и 4 внедорожника «Соболь 4х4»» пополнят парки станций скорой помощи Нижнего Новгорода и семи муниципалитетов региона: Арзамаса, Дзержинска, Бора, Балахны, Богородска, Чкаловска, Большого Болдина.

Как сообщает пресс-служба ГАЗа, все автомобили оснащены медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием.

Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Для обеспечения комфортных условий работы медицинского персонала каждая машина «ГАЗель Next» оборудована поворотными креслами и мягким сиденьем с трехточечными ремнями безопасности для сопровождающих, дополнительным светом, розетками, аккумуляторной батареей, системой шумоизоляции. Оборудование имеет комбинированное автономное электропитание 220В/12В. Светодиодное освещение повышает энергоэффективность машины и обеспечивает удобные условия для работы врачей. Автономный отопитель повышенной мощности и дополнительная теплоизоляция позволяют с запасом обеспечить требования технического регламента по поддержанию комфортного температурного режима в салоне. Обивки салона из единых формованных панелей облегчают работы по его дезинфекции и обработке

Автомобили «Соболь 4х4» уже в стандартной комплектации имеют мощное внедорожное оснащение: подключаемый полный привод, высокий клиренс, понижающую передачу, блокировку дифференциала заднего моста, большие ходы подвески.

«В Нижегородской области идет планомерное обновление автопарка скорой помощи. Сегодня мы вручили ключи от 19 автомобилей, в ближайшее время планируем еще 24. Нужно, чтобы жители были обеспечены скорой медицинской помощью во всех уголках Нижегородской области», – заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. В свою очередь управляющий директор автозавода ГАЗ Андрей Софонов отметил, что ГАЗ является одним из ключевых поставщиков по этому направлению.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили спецавтомобили госзакупки gaz

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