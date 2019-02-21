Горячая новость

Названы премиальные модели SUV с лучшей остаточной стоимостью
  • 21.02.19 - 15:29

    Названы премиальные модели SUV с лучшей остаточной стоимостью
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 февраля

    Европейский авторынок в январе снизился на 5%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января составили 1 млн 226 тыс. 446 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Стоит ли перед покупкой автомобиля заранее узнавать цены на запчасти?
  • 21.02.19

    Стоит ли перед покупкой автомобиля заранее узнавать цены на запчасти?
Все публикации

Видео

Доклад Александра Колошенко (АО «Тойота Банк»)
  • 06.04.17

    Доклад Александра Колошенко (АО «Тойота Банк»)
Все видео

22.02.19 Прочитали 577 раз

Mercedes-Benz отзывает в России более 1 тысячи автомобилей

Mercedes-Benz отзывает в России более 1 тысячи автомобилей

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 21 февраля объявила об отзыве 1080 автомобилей Mercedes-Benz С-Класса, реализованных в период с 2018-го по 2019 год. Причиной отзыва является функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо актуализировать программное обеспечение ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее в феврале компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 7011автомобилей Mercedes-Benz С- и GLC-классов, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва сталасуществующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно. На автомобилях должна быть произведена актуализация программного обеспечения головного устройства Audio 20.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв премиум-марки mercedes-benz

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Названы премиальные модели SUV с лучшей остаточной стоимостью

вчера, 15:29

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

5 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Индекс потребительской лояльности (NPS) среди премиум-брендов

18 февраля 2019

Вся инфографика