Mercedes-Benz отзывает в России более 1 тысячи автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 21 февраля объявила об отзыве 1080 автомобилей Mercedes-Benz С-Класса, реализованных в период с 2018-го по 2019 год. Причиной отзыва является функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо актуализировать программное обеспечение ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее в феврале компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 7011автомобилей Mercedes-Benz С- и GLC-классов, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва сталасуществующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно. На автомобилях должна быть произведена актуализация программного обеспечения головного устройства Audio 20.