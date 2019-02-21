Подразделение КЛЮЧАВТО-Select в 2018 году увеличило продажи на 42%

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» подвел итоги работы направления автомобилей с пробегом за 2018 год. Подразделение КЛЮЧАВТО-Select продемонстрировало рост с 14 тысяч до 20 тыс. автомобилей, увеличив объем продаж на 42%.

По данным внутренней аналитики КЛЮЧАВТО-Select, в Топ-10 самых популярных автомобильных брендов среди владельцев транспортных средств вошел один российский бренд и девять иномарок. Напомним, что аналогичная картина сложилась по итогам 2017 года. Лидером рейтинга стал Hyundai (1976 шт., +53,3%), на втором месте расположился Nissan (1748 шт., +47,3%), а третье место занимает Toyota (1743 шт., + 25%). Далее в рейтинге – LADA, KIA, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Skoda. Среди премиальных брендов в лидеры вышел Mercedes-Benz, заняв седьмую строчку в общем рейтинге. Максимальную динамику в сегменте автомобилей с пробегом продемонстрировал бренд KIA, увеличив продажи практически вдвое, на 98%. В премиальном сегменте в тройку лидеров вместе с Mercedes-Benz вошли бренды Audi (+19,9%) и BMW (+67,8%).

Также в компании отметили тройку лидеров в сегменте автомобилей с пробегом. Таким образом, в Краснодарском крае среди розничных продаж наиболее привлекательными оказались бренды Hyundai (+34,4%), Nissan (+36%), Toyota (+12%). Лидерами рынка в Ставропольском крае стали LADA (+75%), Hyundai (+40,2%) и Toyota (+55,4%).

В Ростовской области состав тройки распределился следующим образом: предпочтение в сегменте автомобилей с пробегом было отдано Toyota (рост +36,2%), Nissan (динамика +41,1%) и Hyundai (максимальные +126,3%).

Отдельно отметим лидеров в сегменте продаж автомобилей с пробегом в Москве, где КЛЮЧАВТО-Select запустил сразу две свои площадки. В тройку лидеров по объемам продаж вошли бренды массового сегмента Hyundai, Nissan и KIA.

Если говорить о доле рынка, которую занимает подразделение по продаже автомобилей с пробегом компании «КЛЮЧАВТО», то в Краснодарском крае она составляет 4%, в Ставропольском крае – 3,5%, а в Ростовской области – 1,1%. При этом максимальная динамика доли КЛЮЧАВТО-Select в 2018 году была зафиксирована в Ставропольском крае (рост доли +46%).

«В целом год отличился положительной динамикой: в КЛЮЧАВТО-Select реализовали порядка 20 тысяч автомобилей с пробегом, рост продемонстрировали все регионы. За счет того, что площадки КЛЮЧАВТО-Select появились в Москве, можно наблюдать динамику и во флит-направлении. Сейчас в столице создан целый отдел, который занимается работой с предприятиями (каршеринг, лизинг и т.д.). География продаж позволяет формировать хороший model-mix в зависимости от спроса в тех или иных регионах. Например, в Москве мы делаем упор на обменные операции, когда клиент приезжает в центр за новым автомобилем и может сразу оставить свой, предыдущий. Определенно увеличилась конверсия от клиентов – практически вдвое в 2018 году, которые приходят в «КЛЮЧАВТО», – комментирует Сергей Фирсов, генеральный директор направления автомобилей с пробегом КЛЮЧАВТО-Select. – Во втором полугодии, особенно в декабре, склад автомобилей КЛЮЧАВТО-Select существенно пополнился. Это позволило перевыполнить свои планы в январе и поддерживать результат в текущем месяце. 2019 год для направления продаж автомобилей с пробегом мы уже спрогнозировали: объем должен составлять не менее 27 тысяч автомобилей. Судя по динамике продаж, этот год может завершиться и с ростом до 30 тысяч автомобилей. Мы не видим стагнации на вторичном рынке, что позволяет строить амбициозные и оптимистичные планы».