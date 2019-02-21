Названы премиальные модели SUV с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о кроссоверах и внедорожниках массового сегмента, которые меньше теряют в цене. Теперь мы приводим соответствующую информацию по моделям SUV в классе PREMIUM.

Напомним, что в результате исследования «Residual value – 2019» были определены модели-лидеры по сохранности остаточной стоимости. Интересно, что в премиальном сегменте SUV ими оказались представители немецких брендов.

Так, в подсегменте SUV (С) лидером стал Mercedes-Benz GLA-Class, который сохраняет 77,30% стоимости от первоначальной цены покупки. Первое место в подсегменте SUV (D) занял Porsche Macan с результатом 82,04%. А среди моделей подсегмента SUV (E) лучшую остаточную стоимость имеет Audi Q7, чей показатель составляет 82,98%.

Более подробная информация о проведенном исследовании содержится в специально подготовленном пресс-релизе.