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Определены кроссоверы и внедорожники массового сегмента, которые меньше теряют в цене
  • 21.02.19 - 11:44

    Определены кроссоверы и внедорожники массового сегмента, которые меньше теряют в цене
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21.02.19 Прочитали 1153 раз

Названы премиальные модели SUV с лучшей остаточной стоимостью

Названы премиальные модели SUV с лучшей остаточной стоимостью

Сохранность остаточной стоимости автомобиля

26.10.18

MS Excel (.xlsx)

35 400 руб.

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о кроссоверах и внедорожниках массового сегмента, которые меньше теряют в цене. Теперь мы приводим соответствующую информацию по моделям SUV в классе PREMIUM.

Напомним, что в результате исследования «Residual value – 2019» были определены модели-лидеры по сохранности остаточной стоимости. Интересно, что в премиальном сегменте SUV ими оказались представители немецких брендов.

Так, в подсегменте SUV (С) лидером стал Mercedes-Benz GLA-Class, который сохраняет 77,30% стоимости от первоначальной цены покупки. Первое место в подсегменте SUV (D) занял Porsche Macan с результатом 82,04%. А среди моделей подсегмента SUV (E) лучшую остаточную стоимость имеет Audi Q7, чей показатель составляет 82,98%.

Более подробная информация о проведенном исследовании содержится в специально подготовленном пресс-релизе

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили премиум-сегмент премиум-марки residual value модели-лидеры audi audi q7 mercedes-benz porsche porsche macan

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