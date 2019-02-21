Какую поддержку Правительство РФ готово оказать авторынку в 2019 году?

В нынешнем году правительство планирует оставить господдержку авторынку, хоть речь идет о более скромных объемах помощи, чем в 2018 году. Это было одной из тем, обсуждавшихся вчера на форуме автобизнеса ForAuto-2019, организованном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Представитель Минпромторга (начальник отдела анализа мониторинга рынков, учета и управления РИД Департамента автомобильной промышленности и ж/д машиностроения) Владимир Костюченков озвучил предполагаемые цифры, вошедшие в базовый комплекс поддержки спроса на автомобили и общественный транспорт. Речь идет о сумме в 11,9 млрд рублей (в 2018 году было 31,9 млрд), которая расписана следующим образом: на поддержку льготного лизинга колесных транспортных средств (в том числе «Русский тягач» и «Свое дело») – 4,9 млрд рублей, на льготные автокредиты (в том числе программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») – 3 млрд (на новые автомобили, без учета затрат по обязательствам прошлых периодов). Отметим, что по обоим направлениям снижение объемов господдержки достаточно серьезное.

Меньше средств, чем в прошлом году, правительство предполагает выделить и для стимулирования спроса на газомоторную технику: на 2018 год была зарезервирована сумма 4,8 млрд рублей, на 2019-й планируется только 2,5 млрд. Субсидирование закупок общественного электротранспорта решено оставить на прошлогоднем уровне – 1,5 млрд. Решения о субсидировании закупки школьных автобусов и автомобилей для «скорой помощи» в текущем году пока нет, но в 2018-м на эту статью расходов было выделено около 10 млрд рублей.

Позже на форуме ForAuto-2019 в рамках панельной дискуссии, говоря о прогнозах по рынку, президент РОАД Олег Мосеев предположил, что если российский авторынок в 1 и 2 кварталах 2019 года будет «проваливаться» (а предпосылки для этого есть: негативным фактором выступают ценообразование, политическая ситуация и ряд других), то, вероятно, «правительство не станет спокойно смотреть на эту ситуацию и попытается как-то на нее повлиять». При этом он пояснил, что, по его информации, понимание о необходимости господдержки автомобильному сектору в «верхах» есть, однако «возвращать утилизацию и субсидирование процентной ставки» по кредитам правительство не планирует, при этом готово рассмотреть другие инициативы.

В Минпромторге подсчитали, что в 2018 году благодаря программам стимулирования спроса на российском рынке было реализовано 134 819 автомобилей. При этом 99 466 единиц было куплено по программам льготного кредитования, 24 145 единиц – по программам льготного лизинга. На прочие программы пришлось 11 208 автомобилей.