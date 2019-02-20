Петербургский автопром открыл 2019 год ростом

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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28900 легковых автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. Как отмечается, этот результат стал лучшим показателем первого месяца года за последние 5 лет. Больше автомобилей в январе выпускалось только в 2013 и 2014 годах – свыше 30 тысяч.

«Если январь можно признать успешным для городского автопрома, то в феврале темпы роста могут замедлиться. Причиной станет высокая база прошлого года – тогда результат второго месяца стал лучшим за весь первый квартал, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Положительно на производственную динамику февраля может повлиять старт выпуска обновленной модели Qashqai на заводе Nissan».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе составила 25,6% (год назад –25%).

Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в Топ-25 самых популярных машин в России по итогам января 2019 года. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. В январе общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 6% по сравнению с показателем первого месяца 2018 года.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей –Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство hyundai kia nissan toyota

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