В Москву поставлена партия крюковых погрузчиков «КАМАЗ»

Совместное предприятие КАМАЗа и австрийского концерна Palfinger AG – «Кран Центр «КАМАЗ» поставило партию крюковых погрузчиков с прицепом-бункеровозом в количестве 50 единиц в адрес Департамента ЖКХ Москвы. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, это первая крупная поставка автотехники такого рода.

Поставленная совместно с компанией «Автотрейд» автотехника будет использована партнером для вывоза отходов. Автопоезд состоит из шасси нового модельного ряда КАМАЗ-65207 и КАМАЗ-6580 с крюковым погрузчиком Palfinger РН Т20 и прицепа-бункеровоза общей грузоподъемностью свыше 26 тонн.