КАМАЗ в 2018 году увеличил поставки спецтехники для коммунальных служб на 15%

КАМАЗ в партнерстве с заводами-изготовителями спецтехники поставил в адрес российских коммунальных служб различные модели дорожно-уборочной техники.

По словам специалистов «Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», к этой зиме – гололеду и снежным заносам – российские регионы начали готовиться заранее. В 2018 году в России было зарегистрировано более 1800 единиц дорожно-уборочной техники на шасси и самосвалах «КАМАЗ», что на 15% больше, чем годом ранее. Самый большой прирост в абсолютных величинах – по Центральному региону, заметно пополнился автопарк на Урале и Дальнем Востоке,сообшает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, потребители отдают предпочтение универсальным и модульным конструкциям навесного оборудования, чтобы использовать технику круглый год. С этих позиций самосвалы «КАМАЗ» – наиболее оптимальная техника, поскольку в кузов можно установить практически любое оборудование. Зимой это пескоразбрасыватели, распределители противогололедных материалов, а в теплый сезон, к примеру, актуален поливомоечный функционал.

Этой зимой, наряду с традиционными моделями, КАМАЗ предложил своим партнерам и новые модификации техники. В общей сложности 12 новинок прошлого года сегодня расчищают снег на проезжей части российских магистралей.

Специалисты «Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» отмечают, что популярный сегодня самосвал КАМАЗ-6580 начал свой путь на рынок с выставок: экспонат привлек внимание, вызвал интерес, соответственно, появились заказы.