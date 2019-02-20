Определены кроссоверы и внедорожники массового сегмента, которые меньше теряют в цене

Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» проведено пятое ежегодное исследование «Residual value – 2019» (сохранность остаточной стоимости автомобиля), в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей-лидеров в разбивке по рыночным сегментам класса STANDART (массовые модели).

Сегмент SUV, который два года подряд становится крупнейшим на российском рынке, был поделен на несколько подсегментов, в каждом из которых опрелен лидер по сохранности остаточной стоимости. Так, лидером подсегмента SUV (B) стал отечественный внедорожник LADA 4x4, который через три года после покупки сохраняет стоимость в размере 84,95% от своей первоначальной цены.

В подсегменте SUV (C) первенствует кроссовер Mazda CX-5, сохраняющий 92,06% стоимости по истечении трех лет с момента покупки. В подсегменте SUV (D) лидерство принадлежит KIA Sorento с результатом 83,33%. Наконец, в подсегменте SUV (E) таковым является Toyota Land Cruiser, чей показатель остаточной стоимости составляет 87,24%.

Более подробная информация о проведенном исследовании по индексу остаточной стоимости содержится в специально подготовленном пресс-релизе.