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21.02.19 Прочитали 686 раз

Сборка FAW Besturn X40 может быть налажена на «Автоторе»

Сборка FAW Besturn X40 может быть налажена на «Автоторе»

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Компания FAW начнет продажи в России нового компактного кроссовера Besturn X40 в апреле-мае 2019 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили во внешней пресс-службе компании FAW в России, добавив, что есть вероятность того, что новинка будет выпускаться в России за заводе «Автотор», однако это еще не окончательно решено.

FAW Besturn X40 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 6-ступенчатой автоматической КПП последнего поколения производства японской компании Aisin. Цены на новый Besturn X40 будут объявлены ближе к старту продаж. В качестве основных конкурентов новой модели на российском рынке в компании «ФАВ-Восточная Европа» рассматривают Changan CS35 и Chery Tiggo 3.

Уже в стандартной комплектации Besturn X40 будут присутствовать боковые подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, задние датчики парковки, крепление детского кресла Isofix, система контроля давления в шинах, развлекательно-информационная система с 8 дюймовым сенсорным дисплеем и др.

Напомним, на калининградском предприятии уже производится кроссовер FAW Besturn Х80. Как отмечают во внешней пресс-службе FAW в России, местное производство этой машины позволяет быть ближе к потребителям и более гибко осуществлять ценообразование. В настоящее время среднеразмерный кроссовер Besturn Х80 предлагается на российском рынке в трех комплектациях по цене от 1 млн 149 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей FAW в России выросли на 56% и составили 1417 единиц. В 2019 году компания планирует увеличить реализацию до 2,2 тыс. машин, в том числе за счет вывода на российский рынок новой модели FAW Besturn X40.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство китайские автомобили автотор faw

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