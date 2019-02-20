Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России
  • 20.02.19 - 17:05

    ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 февраля

    Европейский авторынок в январе снизился на 5%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января составили 1 млн 226 тыс. 446 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Парк транспортных средств в России: что изменилось за 10 лет?
  • 19.02.19

    Парк транспортных средств в России: что изменилось за 10 лет?
Все публикации

Видео

Dealer UP! Как поднять продажи и увеличить прибыль
  • 12.12.16

    Dealer UP! Как поднять продажи и увеличить прибыль
Все видео

21.02.19 Прочитали 551 раз

На долю Москвы и области приходится более 20% рынка коммунальной техники

На долю Москвы и области приходится более 20% рынка коммунальной техники

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

MS Excel

47 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Объем рынка новой коммунальной спецтехники в России в 2018 году превысил 4 тысячи экземпляров. Такие данные содержатся в новом отчете «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники. Итоги 2018 года» аналитического агентства «АВТОСТАТ».

При более детальном рассмотрении этого рынка эксперты отметили, что практически половину его (более 49%) занимают комбинированные дорожные машины. Остальное составляют мусоровозы, ассенизаторы, снегоуборщики, поливочные машины и пр. Причем на долю Центрального и Приволжского федеральных округов приходится 54% рынка. Пятая его часть – это доля Москвы и Московской области. Третье место в региональном рейтинге и первое среди нестоличных субъектов РФ занимает Краснодарский край.

В новом исследовании агентства представлен также перечень ведущих производителей надстроек, наиболее активно реализующих свою продукцию, и ТОП крупных покупателей из числа юридических лиц. Так, крупнейшим производителем надстроек коммунальной техники в России в 2018 году стал Арзамасский завод коммунального машиностроения: его доля в общем объеме производства надстроек в нашей стране превысила 16%. Самые большие объемы закупок коммунальной техники в прошлом году (154 шт.) произвело ГБУ «Автомобильные дороги» – ведущая организация по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог в Москве.

В исследовании также содержится динамика и детальная структура рынка спецтехники (марочная, модельная, региональная) с разбивкой на категории и типы кузовов, по полной массе, объему двигателя, колесной формуле.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили спецтехника

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

На долю корпоративного транспорта в РФ приходится около 10% парка

вчера, 11:07

Все новости

Статьи на тему

Грузовики ждут дорог («Коммерсант»)

17 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Парк транспортных средств в России: что изменилось за 10 лет?

19 февраля 2019

Вся инфографика
Загрузка...