На долю Москвы и области приходится более 20% рынка коммунальной техники

Объем рынка новой коммунальной спецтехники в России в 2018 году превысил 4 тысячи экземпляров. Такие данные содержатся в новом отчете «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники. Итоги 2018 года» аналитического агентства «АВТОСТАТ».

При более детальном рассмотрении этого рынка эксперты отметили, что практически половину его (более 49%) занимают комбинированные дорожные машины. Остальное составляют мусоровозы, ассенизаторы, снегоуборщики, поливочные машины и пр. Причем на долю Центрального и Приволжского федеральных округов приходится 54% рынка. Пятая его часть – это доля Москвы и Московской области. Третье место в региональном рейтинге и первое среди нестоличных субъектов РФ занимает Краснодарский край.

В новом исследовании агентства представлен также перечень ведущих производителей надстроек, наиболее активно реализующих свою продукцию, и ТОП крупных покупателей из числа юридических лиц. Так, крупнейшим производителем надстроек коммунальной техники в России в 2018 году стал Арзамасский завод коммунального машиностроения: его доля в общем объеме производства надстроек в нашей стране превысила 16%. Самые большие объемы закупок коммунальной техники в прошлом году (154 шт.) произвело ГБУ «Автомобильные дороги» – ведущая организация по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог в Москве.

В исследовании также содержится динамика и детальная структура рынка спецтехники (марочная, модельная, региональная) с разбивкой на категории и типы кузовов, по полной массе, объему двигателя, колесной формуле.