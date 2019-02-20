64 автомобиля Datsun попали под отзыв из-за ступиц заднего колеса

Официальные дилеры Datsun в России проведут отзывную компанию для 64 автомобилей марки, выпущенных в сентябре 2018 года. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва являются ступицы заднего колеса.

Отмечается, что на указанных автомобилях они могли быть установлены с несоответствующим химическим составом металла, что могло снизить их прочность. В период эксплуатации это может привести к появлению трещины и шума, что в некоторых случаях чревато отделением заднего колеса от автомобиля. На транспортных средствах, подлежащих отзыву, будет произведена проверка и, при необходимости, замена ступиц задних колес.

Официальные дилеры Datsun проинформируют владельцев указанных автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было реализовано 20559 автомобилей Datsun, что на 16% ниже результата годичной давности.