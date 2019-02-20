Сегодня в России оформлен 103-й электронный паспорт транспортного средства

АО «Электронный паспорт» выработало механизм обмена информацией с Российским союзом автостраховщиков (РСА) через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом сегодня аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт».

Благодаря разработанному механизму страховщики смогут запрашивать и получать из Системы электронных паспортов все необходимые сведения для оперативного оформления полисов ОСАГО. Речь идет о данных по автомобилям с электронными паспортами транспортного средства (ЭПТС). При этом сведения об оформленных страховых полисах опять же через систему СМЭВ смогут поступать обратно в Систему электронных паспортов и будут зафиксированы в соответствующих ЭПТС.

На сегодняшний день, 20 февраля, таких паспортов в России оформлено 103. На данном этапе настройка необходимых интеграционных процессов завершается, и уже в ближайшее время запланирован переход к массовому оформлению ЭПТС.

Напомним, что в настоящее время целый ряд автопроизводителей уже получили право на оформление электронных паспортов – на изготавливаемые на территории России транспортные средства. В перечень предприятий, имеющих такое право, вошли также несколько компаний-импортеров. Так, например, Мерседес-Бенц Рус получил право оформлять ЭПТС «на транспортное средство, ввозимое на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – Союз) из государства, не являющегося членом Союза, на которое распространяется действие одобрения типа транспортного средства», а также на шасси транспортного средства.

В список таких компаний уже вошли: Порше Руссланд, Ман Трак энд Бас Рус, Скания-Русь, Рено Россия, Вольво Карс, Сузуки Мотор Рус, Форд Соллерс Холдинг, Мазда Мотор, Субару Мотор и другие (полный перечень есть на официальном сайте Минпромторга).

К массовому переходу на ЭПТС необходимо готовиться уже сейчас. Тем не менее, предупреждает Борис Ионов, форсировать процесс перехода на ЭПТС искусственно никто не собирается. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Более того, даже после заявленного окончания переходного периода (дата названа – 1 ноября 2019 года), когда бумажные ПТС на транспортные средства выдавать перестанут, никто не запретит автовладельцам продолжать осуществлять сделки купли-продажи по старым бумажным паспортам. С одной оговоркой: пока в этом бумажном паспорте хватает места, чтобы делать соответствующие записи о переходе права владения.