ГК Favorit Motors открыла в Москве шоу-рум Skoda в новом формате

ГК Favorit Motors совместно с компанией Skoda Auto Россия открыли в Москве первый в России шоу-рум официального дилера «Автопрага» в новом формате.

Как сообщает пресс-служба ГК Favorit Motors, посетители нового шоу-рума смогут изучить все модели марки Skoda, собрать автомобиль в нужной комплектации и узнать все о технологиях бренда благодаря специальным экранам и планшетам. Кроме того, в шоу-руме клиенты смогут воспользоваться интерактивным столом диагональю 55 дюймов, который также поможет получить необходимую информацию и выбрать автомобиль.

Кроме того, новый шоу-рум Skoda отличается тем, что впервые на одной площадке с центром продажи автомобилей расположилась кофейня крупнейшей сети «Шоколадница». Как отмечается, инновационный дилерский центр общей площадью более 2000 кв.м является единственным в своем роде примером подобной коллаборации на современном российском рынке.

«Открытие шоу-рума Skoda в новом формате официального дилера «Автопрага» – это очередной этап реализации стратегии диджитализации автобизнеса. Постепенная смена формата обслуживания в пользу более технологичного и доступного сервиса позволяет компании предлагать инновационные решения и проекты, определяющие тенденции будущего целой отрасли», – комментирует президент ГК Favorit Motors Владимир Попов.

Новый шоу-рум Skoda стал уже вторым по счету интерактивным дилерским центром, открытым ГК Favorit Motors в партнерстве с мировыми автомобильными брендами. В 2018 году гибридная модель продаж позволила снизить затраты дилера на физическое экспонирование автомобилей более чем в 3 раза. В планах компании открытие еще восьми автосалонов и технических центров различных марок в новом формате. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 60 млн рублей.