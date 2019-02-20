Chery улучшила гарантийную политику для кроссовера Tiggo 7

Компания «Чери Автомобили Рус» объявила об улучшении гарантийных обязательств в отношении кроссовера CheryTiggo 7. К гарантии 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие, сообщает пресс-служба китайской марки.

В дополнение к обычному процессу производства и подготовки кузовов, в рамках программы по повышению качества, принято решение использовать детали из оцинкованной стали. В местах, подверженных повышенному износу, для дополнительной защиты от коррозии кузова и лакокрасочного покрытия устанавливаются детали из пластика и композитных материалов. В кроссовере Tiggo 7 из пластиковых деталей состоят передний и задний бамперы, облицовки бортов, крыша и зеркала. Использование пластиковых деталей в автомобиле также обусловлено высокими мировыми стандартами безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.

Безопасность кроссовера Chery Tiggo 7 подтверждена независимыми краш-тестами C-NCAP, по итогам которого автомобиль показал наивысший результат – 5 звезд. Тесты C-NCAP проводятся китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC) с 2006 года. За это время методика тестирования вобрала в себя все лучшее из европейских и американских независимых испытаний безопасности автомобилей и постоянно совершенствовалась. В настоящее время уровень тестов C-NCAP максимально приближен к Euro-NCAP.

Одним из самых распространенных дорожно-транспортных происшествий в мире является попутное столкновение трех транспортных средств. Данный вид испытания не входит в программы по сертификации автомобилей, но для подтверждения качества и безопасности Tiggo 7 для водителя и пассажиров, концерном Chery было принято решение подвергнуть кроссоверы данному натурному тесту. Испытание проводилось в собственном исследовательском центре, известном как Китайская национальная инженерная лаборатория автомобильной промышленности, расположенного в г. Уху в непосредственной близости от производственных площадок. После экспертного анализа данного испытания было в очередной раз подтверждено, что кроссовер Chery Tiggo 7 обладает высокой степенью защиты водителя и пассажиров, в том числе от травм шейных позвонков, не только при лобовом столкновении, но и ударе сзади.