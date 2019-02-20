Горячая новость

На долю корпоративного транспорта в РФ приходится около 10% парка
  • 20.02.19 - 11:07

    На долю корпоративного транспорта в РФ приходится около 10% парка
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Vehicle Visuals: как повысить средний чек в автосервисе
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 февраля

    Европейский авторынок в январе снизился на 5%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января составили 1 млн 226 тыс. 446 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Парк транспортных средств в России: что изменилось за 10 лет?
  • 19.02.19

    Парк транспортных средств в России: что изменилось за 10 лет?
Все публикации

Видео

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 2014, ролик от
  • 15.06.14

    ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 2014, ролик от "Sky one", 27.05.14
Все видео

20.02.19 Прочитали 2492 раз

ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России

Лидером рейтинга на этот раз стал бизнес-седан Toyota Camry

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

PDF, 66 стр.

26 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в нашей стране было реализовано 335,4 тыс. новых легковых автомобилей японских марок, что на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, на их долю приходится пятая часть российского рынка.

Самым популярным японским автомобилем в России на этот раз стал бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого в прошлом году составили 33,7 тыс. единиц, показав рост на 20%. Следующую строчку занял лидер 2017 года в аналогичном рейтинге – кроссовер Toyota RAV4, с показателем 31,2 тыс. реализованных экземпляров (-5%). На третьем месте расположился Mitsubishi Outlander, который разошелся тиражом в 24,5 тыс. машин и показал в десятке лидеров самую высокую динамику роста (+46%). Далее следуют две модели Nissan – кроссоверы Qashqai (23,2 тыс. шт.; +15%) и X-Trail (22,9 тыс. шт.; +11%).

В ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России по итогам 2018 года также попали: Mazda CX-5 (22,6 тыс. шт.; +21%), Datsun on-DO (18,2 тыс. шт.; -8%), Toyota Land Cruiser Prado (17,6 тыс. шт.; +28%), Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; -5%) и Nissan Terrano (13,9 тыс. шт.; +1%). Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг наиболее продаваемых моделей китайских марок.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры японские автомобили datsun datsun on-do mazda mazda cx-5 mitsubishi mitsubishi outlander nissan nissan almera nissan qashqai nissan terrano nissan x-trail toyota toyota camry toyota land cruiser prado toyota rav4

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

За последний месяц 36 автомобильных брендов обновили цены на свои модели

18 февраля 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

30 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 2018 году

4 февраля 2019

Вся инфографика
Загрузка...