Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в нашей стране было реализовано 335,4 тыс. новых легковых автомобилей японских марок, что на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, на их долю приходится пятая часть российского рынка.

Самым популярным японским автомобилем в России на этот раз стал бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого в прошлом году составили 33,7 тыс. единиц, показав рост на 20%. Следующую строчку занял лидер 2017 года в аналогичном рейтинге – кроссовер Toyota RAV4, с показателем 31,2 тыс. реализованных экземпляров (-5%). На третьем месте расположился Mitsubishi Outlander, который разошелся тиражом в 24,5 тыс. машин и показал в десятке лидеров самую высокую динамику роста (+46%). Далее следуют две модели Nissan – кроссоверы Qashqai (23,2 тыс. шт.; +15%) и X-Trail (22,9 тыс. шт.; +11%).

В ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России по итогам 2018 года также попали: Mazda CX-5 (22,6 тыс. шт.; +21%), Datsun on-DO (18,2 тыс. шт.; -8%), Toyota Land Cruiser Prado (17,6 тыс. шт.; +28%), Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; -5%) и Nissan Terrano (13,9 тыс. шт.; +1%). Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг наиболее продаваемых моделей китайских марок.