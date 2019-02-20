В России выпущен 150-тысячный лифтбек Skoda Rapid

Калужский завод Volkswagen Group Rus выпустил 150-тысячный лифтбек Skoda Rapid с момента начала производства модели в феврале 2014 года. Юбилейным автомобилем стал Rapid Monte Carlo с двигателем объемом 1.4 л в цвете красный Tornado с черной крышей, сообщает пресс-служба чешской марки.

Напомним, компактный лифтбек Skoda Rapid производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по методу полного цикла с 2014 года, а с 2017 года было налажено производство обновленной версии модели. Skoda Rapid является безусловным бестселлером марки на российском рынке.

В настоящее время на территории предприятия также выпускаются модели Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo. С 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые в том числе предлагаются для модели Skoda Rapid.

Другая производственная площадка Volkswagen Group Rus организована на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. С 2013 года там собирают модель Skoda Octavia, а с 2018 года началось производство внедорожника Skoda Kodiaq.