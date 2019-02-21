АВТОВАЗ ведет переговоры о поставках автомобилей LADA в Иран

АВТОВАЗ ведет переговоры по поставкам автомобилей LADA в Иран. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"АВТОВАЗ собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран. Речь идет и о поставке, и о сборке", - цитирует В.Кладова агентство "ТАСС".

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года на зарубежных рынках было реализовано 38052 автомобилей LADA, что на 57% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году автомобили LADA продавались в 34 странах, в частности, были налажены поставки в Турцию, Тунис, Чили и на Кубу. Также впервые в 2018 году лидером экспортных продаж стала LADA Vesta (30% продаж), тогда как ранее это была LADA 4x4. Следует отметить особый успех АВТОВАЗа на рынках стран СНГ, в Казахстане LADA стала лидером рынка, а в Беларуси заняла вторую строчку рейтинга продаж.



