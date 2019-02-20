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На долю корпоративного транспорта в РФ приходится около 10% парка
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20.02.19 Прочитали 1697 раз

На долю корпоративного транспорта в РФ приходится около 10% парка

На долю корпоративного транспорта в РФ приходится около 10%

Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2019

18.02.19

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На начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 5,6 млн единиц транспорта, зарегистрированных на юридические лица. Такие данные содержатся в отчете «Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2019», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Таким образом, на долю корпоративного транспорта приходится 9,7% от общего количества транспортных средств, которые числятся в России. Напомним, что с учетом мототехники и прицепов/полуприцепов этот показатель уже достиг 57,5 млн штук.

В зависимости от типа транспортных средств, доля юрлиц в парке заметно отличается. Наименьший такой показатель приходится на долю легковых машин – всего 4%, что в количественном выражении составляет 1,74 млн единиц. В сегменте LCV этот показатель составляет примерно четверть (23,8%) парка или 978,3 тыс. машин.

Наибольшее количество корпоративного транспорта зафиксировано в сегменте грузовой техники – почти 2 млн единиц, что превышает половину (52,5%) всего парка. Но при этом самая высокая доля (70,8%) юрлиц отмечена в сегменте автобусов, хотя из-за малочисленности парка таковых насчитывается лишь 287,2 тыс. штук.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили парк россия мотоциклы юридические лица

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