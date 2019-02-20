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20.02.19 Прочитали 1612 раз

В России началось производство обновленного Renault Duster

В России началось производство обновленного Renault Duster

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

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Компания Renault Россия представила внедорожник Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве. Цены на новинку будут анонсированы дополнительно. Продажи модели стартуют в конце февраля, сообщает пресс-служба французской марки.

На Duster 2019 года устанавливается новое рулевое колесо, которое выполнено из материалов высокого качества с хромированными элементами и отличается улучшенной эргономикой, обеспечивающей удобный хват для рук. В зависимости от версии, руль может иметь кожаную отделку и кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости.

С нового модельного года названия комплектаций Renault Duster будут изменены в соответствии с единой маркетинговой стратегии Renault Россия. Так, базовая комплектация Autentique будет переименована в Access, Expression – в Life, Privilege – в Drive, а самая богатая версия Luxe Privilege – в Drive Plus.

Все версии модели получили новую обивку сидений с серебристой прострочкой, а комплектация Drive Plus получила эксклюзивную комбинированную обивку.

В обновленном Duster функция обогрева стекла теперь управляется с помощью отдельной кнопки на центральной консоли. Теперь при заказе опции ESP, помимо стандартных электронных помощников (система помощи при трогании на подъеме, система контроля тяги и др.), доступен датчик давления в шинах.

Начиная с версии Life, в базовом оборудовании модели доступны подушки безопасности пассажира, черные боковые стойки и бортовой компьютер. Для комплектации Drive, внедорожник Renault Duster получил новые 16-дюймовые легкосплавные диски Thema Gris серого цвета с огранкой (для версии Life в качестве опции).

Обновленная модель получила новое Radio Connect и возможность управлять мультимедийной системой и получать информацию об автомобиле с помощью экрана смартфона с функциональным приложением R&GO. Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Renault Duster остается бестселлером марки в России. По итогам января на нем остановили свой выбор 2338 российских потребителей (-7%). В результате Duster вошел в тройку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство новинки renault renault duster

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