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20.02.19 Прочитали 73 раз

В Москве стартовал бизнес-форум «ForAuto – 2019»

В Москве стартовал бизнес-форум «ForAuto – 2019»

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

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Сегодня, 20 февраля, в Москве на территории «Марриотт Гранд Отеля» проходит форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2019», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Участники форума – аналитики, эксперты, дилеры, производители запчастей, представители банков, страховых и лизинговых компаний – обсуждают, как в условиях кризиса изменится поведение покупателей, какие макроэкономические факторы сыграют ключевую роль, какие меры предпримет государство для поддержки отрасли, и как в конечном итоге это повлияет на развитие авторынка в России.

Подведение итогов 2018 года, прогнозы на 2019-й, доклады, презентации и мастер-классы от ведущих экспертов и аналитиков рынка – все это касается следующих тем:

• Авторынок России – настоящее и будущее

• Аналитика рынка легковых автомобилей

• Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг

• Рынок коммерческого автотранспорта

• Рынок автомобилей с пробегом: аналитика рынка, программы производителей, точки роста

• Электронный ПТС: практика внедрения.

Также в рамках форума состоится оглашение итогов 5-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value – 2019), присуждаемой аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Следите за нашими новостями и узнаете, какие автомобили в России меньше теряют в цене!

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии конференции автостат конференции forauto

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