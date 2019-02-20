Zotye готовит новинки для российского рынка

Компания «Зоти Моторс Рус» планирует провести сертификацию в 2019 году нового кроссовера Zotye Т700 и компактного «паркетника» T600 нового поколения. При этом текущее поколение Т600 покинет рынок в связи с остановкой производства в Китае. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк, добавив, что белорусский завод «Юнисон», который поставляет автомобили Zotye на российский рынок, в ближайшей перспективе запустит производство полного цикла.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января российские дилеры Zotye реализовали 221 автомобиль, что на 37% выше показателя годичной давности. Напомним, в настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена двумя моделями – компактным кроссовером T600 по цене от 882 тыс. рублей и купе-кроссовером Zotye Coupa стоимостью от 1 млн 100 тыс. рублей.