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20.02.19 Прочитали 504 раз

Zotye готовит новинки для российского рынка

Zotye готовит новинки для российского рынка

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22.01.19

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Компания «Зоти Моторс Рус» планирует провести сертификацию в 2019 году нового кроссовера Zotye Т700 и компактного «паркетника» T600 нового поколения. При этом текущее поколение Т600 покинет рынок в связи с остановкой производства в Китае. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк, добавив, что белорусский завод «Юнисон», который поставляет автомобили Zotye на российский рынок, в ближайшей перспективе запустит производство полного цикла.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января российские дилеры Zotye реализовали 221 автомобиль, что на 37% выше показателя годичной давности. Напомним, в настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена двумя моделями – компактным кроссовером T600 по цене от 882 тыс. рублей и купе-кроссовером Zotye Coupa стоимостью от 1 млн 100 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили zotye zotye t600

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