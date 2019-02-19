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20.02.19 Прочитали 721 раз

Lexus RX – лидер рынка премиальных автомобилей с пробегом в сегменте SUV D

Lexus RX – лидер рынка премиальных автомобилей с пробегом в сегменте SUV D

АВТОСТАТ ОМНИБУС'2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

16.03.18

PDF, 88 стр.

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В 2018 году россияне приобрели почти 224 тыс. премиальных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Четверть от этого количества, или около 56 тыс. единиц, приходится на сегмент SUV D, объем которого на вторичном рынке вырос на 13% по сравнению с показателем 2017 года.

Лидером модельного рейтинга в премиум-сегменте SUV D с пробегом стал Lexus RX – в 2018 году перепродажи этого кроссовера составили около 20 тыс. единиц. Это соответствует доле в 36% или примерно каждому третьему перепроданному автомобилю в указанном сегменте. Напомним, что сюда мы относим пяти- и семиместные универсалы с дорожным просветом от 160 мм и возможным приводом на все колеса.

Ближайший «одноклассник» по сегменту и одновременно конкурент – BMW X3 – имеет более скромные результаты: в 2018 году на вторичном рынке РФ эта модель разошлась тиражом в 9 тыс. экземпляров. В тройку лидеров вошел еще Audi Q5, перепроданный в течение января – декабря прошлого года в количестве 7,6 тыс. штук.

Напомним также, что Lexus RX в прошлом году также уверенно лидировал и на рынке новых премиальных SUV D. Там практически каждый четвертый автомобиль, реализованный в этом классе – Lexus RX.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи внедорожники suv авто с пробегом автомобили с пробегом кроссоверы сегмент d audi audi q5 bmw bmw x3 lexus lexus rx

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