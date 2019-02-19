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ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в РФ

Возглавляет этот рейтинг Lifan X60

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

PDF, 66 стр.

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что реализация новых легковых автомобилей китайских марок в нашей стране по итогам 2018 года составила более 35 тысяч единиц, показав рост на 11%. Теперь мы приводим рейтинг самых популярных таких моделей.

Лидером рейтинга в очередной раз стал Lifan X60, продажи которого в прошлом году составили 4096 единиц – на 44% меньше, чем в 2017 году. Второе место тоже принадлежит модели данного бренда – новому кроссоверу Lifan Myway (3230 шт.), показавшему рыночный рост в 4,5 раза. Замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 3, который разошелся тиражом в 3076 экземпляров (+16%). Немного уступил ему кроссовер Zotye T600 (3015 шт.; рост в 2,9 раза), за которым расположился Lifan X50 (2780 шт.; -42%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в РФ за 2018 год попали: Geely Atlas (2739 шт.), дебютировавший на нашем рынке только весной прошлого года; Lifan Solano (2600 шт.; -33%); Haval H6 (2301 шт.; +60%); Lifan X70 (2227 шт.), который является новичком рынка; Chery Tiggo 5 (1686 шт.; +11%).

, источник: www.autostat.ru

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