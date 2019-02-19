Skoda отзывает в России автомобили Octavia из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 66 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2002-го по 2003 год. Причиной отзыва является существующая вероятность того, что могла быть установлена подушка безопасности водителя с повышенной влажностью пиротехнического заряда в газогенераторе. Как следствие, в случае ДТП с раскрытием фронтальных подушек безопасности на стороне водителя от корпуса генератора могут отделяться фрагменты, способные травмировать водителя и пассажиров, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности со стороны водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью прошлого года ассортимент Skoda Octavia на российском рынке существенно урезан. Из прайс-листов исчезли модификации RS и Scout, все полноприводные версии, а также машины в богатой комплектации Laurin & Klement. В итоге на российском рынке Octavia теперь предлагается с тремя двигателями и в трех комплектациях (Active, Ambition, Style). Набор вариантов одинаков для лифтбеков российской сборки и универсалов чешского производства, но из-за разного происхождения машин цены отличаются очень значительно: если лифтбек 2019 модельного года стоит от 1 млн 081 тысячи рублей, то Octavia Combi – это минимум 1 млн 433 тысячи.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января продажи Skoda Octavia на российском рынке составили 1618 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



