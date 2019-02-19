KIA в январе увеличила корпоративные продажи на 7%

Корпоративные продажи KIA в январе выросли на 6,8% и составили 1774 автомобиля. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 11% от общего объема продаж автомобилей KIA в России, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 15691 автомобиль, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. В результате KIA удерживает лидерство среди всех иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 15,2%, согласно данным АЕБ.