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20.02.19 Прочитали 332 раз

KIA в январе увеличила корпоративные продажи на 7%

KIA в январе увеличила корпоративные продажи на 7%

Корпоративные продажи KIA в январе выросли на 6,8% и составили 1774 автомобиля. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 11% от общего объема продаж автомобилей KIA в России, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 15691 автомобиль, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. В результате KIA удерживает лидерство среди всех иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 15,2%, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи корпоративные продажи kia

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