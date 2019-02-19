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Honda закроет завод в Великобритании

Honda может закрыть завод в Великобритании

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Компания Honda объявила о реструктуризации своих производственных мощностей в связи с тем, что концерн намерен перераспределить усилия в пользу электромобилей как ответ на глобальные изменения в автомобильной промышленности. Следуя концепции «Electric Vision», согласно которой Honda намерена увеличить долю электрифицированных силовых агрегатов в Европе на две трети к 2025 году, компания оптимизирует производство, перераспределив его в пользу регионов с высоким потенциалом потребительского спроса.

С учетом этого, подразделение Honda в Великобритании информирует сотрудников о закрытии в 2021 году завода по производству автомобилей в Суиндоне, по мере снятия с производства выпускаемых моделей. В настоящее время завод производит 150 тыс. автомобилей в год и насчитывает около 3,5 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба Honda. Уже сегодня начались консультации с работниками, которых могут затронуть изменения. Европейская штаб-квартира Honda по-прежнему будет находиться в Великобритании.

Глобальная реструктуризация также повлияет на деятельность Honda в Турции. Данное подразделение производит 38 тыс. единиц продукции в год. Компания прекратит производство текущей модели седана Civic в 2021 году и продолжит свою деятельность.

Как отмечается, данные меры не отразятся на российском рынке. Все поставляемые в Россию автомобили Honda производятся в США. На данный момент ни одна из моделей не поставляется из Великобритании.

, источник: www.autostat.ru

Теги: великобритания производство потери honda

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