«Автотор» развивает направление экспортных поставок

Калининградский завод «Автотор» после подписания договора с белорусским официальным дистрибьютором легковых автомобилей Hyundai – компанией «Хёндэ Автоград» – в конце 2018 года отгрузил несколько партий легковых автомобилей Hyundai: Santa Fe Premium и Hyundai Elantra. Уже в январе 2019-го на экспорт в Белоруссию была отправлена новая партия коммерческих автомобилей Hyundai HD78, а также новая партия легковых автомобилей Hyundai Santa Fe и Elantra, сообщает пресс-служба «Автотора».

Напомним, первые поставки на экспорт начались в декабре 2017 года – в Республику Беларусь была отгружена «пилотная» партия коммерческих автомобилей Hyundai HD78, произведенных на калининградском предприятии. На сегодняшний день на экспорт поставляются средне- и малотоннажные коммерческие автомобили Hyundai HD78, Hyundai HD35 и Hyundai HD120. «Пилотная» экспортная партия легковых автомобилей Hyundai, произведенных на «Автоторе», была направлена в Белоруссию в марте прошлого года.

Как отмечается, освоению нового экспортного направления способствует высокая конкурентоспособность автомобилей Hyundai, а также близость калининградского предприятия к белорусским потребителям. «Автотор» совместно с действующими партнерами намерен расширять модельный ряд и количество автомобилей, поставляемых за пределы России.