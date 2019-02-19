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«Автотор» развивает направление экспортных поставок

«Автотор» развивает направление экспортных поставок

Экспорт транспортных средств из России

31.12.18

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Калининградский завод «Автотор»  после подписания договора с белорусским официальным дистрибьютором легковых автомобилей Hyundai  – компанией «Хёндэ Автоград» – в  конце 2018 года отгрузил несколько партий легковых автомобилей Hyundai: Santa Fe Premium и Hyundai Elantra. Уже в январе 2019-го на экспорт в Белоруссию была отправлена новая партия  коммерческих автомобилей Hyundai HD78, а также новая партия легковых автомобилей Hyundai Santa Fe и Elantra, сообщает пресс-служба «Автотора». 

Напомним, первые поставки на экспорт начались в декабре 2017 года –  в Республику Беларусь была отгружена «пилотная» партия коммерческих автомобилей Hyundai HD78, произведенных на калининградском предприятии. На сегодняшний день на экспорт поставляются средне- и малотоннажные коммерческие автомобили Hyundai HD78, Hyundai HD35 и Hyundai HD120. «Пилотная» экспортная партия легковых автомобилей Hyundai, произведенных на «Автоторе»,  была направлена в Белоруссию в марте прошлого года.

Как отмечается, освоению нового экспортного направления способствует высокая конкурентоспособность автомобилей Hyundai, а также близость калининградского предприятия к белорусским потребителям. «Автотор» совместно с действующими партнерами намерен расширять модельный ряд и количество автомобилей, поставляемых за пределы России. 

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт автотор hyundai

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