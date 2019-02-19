Компания Chery повысила цены на автомобили в России

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание всего модельного ряда китайского бренда Chery на сумму от 10 до 30 тыс. руб.

Так, компактный кроссовер Chery Tiggo 2 получил минимальную прибавку в 10 тыс. руб. к топовой комплектации Luxury AT. Ее стоимость сейчас составляет 869 900 руб. Остальные три комплектации остались без изменений, и эту модель по-прежнему можно приобрести за сумму от 673 тыс. руб.

Другой кроссовер, Tiggo 3, подорожал во всех своих комплектациях на 20 – 30 тыс. руб., и его новый ценовой диапазон составляет 859,9 – 999,9 тыс. руб.

Наконец, три из четырех комплектаций кроссовера Chery Tiggo 5 также стали дороже на 20 – 30 тыс. руб. Прежний ценник в 999,9 тыс. руб. сохранила лишь стартовая комплектация Connected MT, а остальные версии предлагаются к продаже за 1 169,9 – 1 299,9 тыс. руб.

Все версии автомобилей Chery оснащается бензиновыми двигателями объемом 1,5; 1,6 или 2 л мощностью 106, 126 или 136 л.с. соответственно и имеют передний привод.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на кроссоверы Chery Tiggo отмечалось в январе и было разнонаправленным – тогда цены на кроссовер Tiggo 3 снизились на 20 – 30 тыс. руб., а на Tiggo 2 и Tiggo 5 – напротив, выросли на 15 – 40 тыс. руб.

Отметим также, что за первый месяц 2019 года в России был реализован 371 автомобиль марки Chery. Это на 4% выше, чем в январе прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.